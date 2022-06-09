СМИ назвали дату старта нового чемпионата России

По данным источника, первый тур сезона-2022/2023 Российской премьер-лиги ориентировочно назначен на 17 июля.

Фото: РПЛ





Фактически стартовый матч нового чемпионата состоится не в воскресенье 17 июля, а в пятницу 15 июля или в субботу 16 июля. Для этого принятый клубами вариант должен быть утвержден исполкомом РФС или бюро исполкома.



Источник: " 9 июня состоялось экстренное собрание клубов Российской премьер-лиги, целью которого было определить дату стартового тура нового чемпионата России, сообщают СМИ. По данным источника, рассматривались две ориентировочных даты первого тура сезона-2022/2023 - 17 июля и 24 июля. При этом большинством голосов 8:7 при одном воздержавшемся датой привязки стартового тура было выбрано 17 июля. Сообщается, что против этого выступали, в частности, " Зенит ", " Спартак " и ЦСКА , желавшие начать сезон позднее.Фактически стартовый матч нового чемпионата состоится не в воскресенье 17 июля, а в пятницу 15 июля или в субботу 16 июля. Для этого принятый клубами вариант должен быть утвержден исполкомом РФС или бюро исполкома.Источник: " РБ Спорт