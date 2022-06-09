- Уйти из "Спартака"? Не вижу причин для этого. Я продолжу делать свою работу... Если нужно, делать еще больше и усерднее, чем раньше. Все эти дни я остаюсь в Москве. Никакого отпуска - только "Спартак"! - передает слова Каттани "СЭ".
Вечером 9 июня официальные ресурсы "Спартака" объявили об уходе из клуба итальянского главного тренера Паоло Ваноли и его тренерского штаба. Специалист проработал в московском клубе менее 6 месяцев - его назначение состоялось 17 декабря 2021 года. По информации СМИ, инициатором приглашения Ваноли был итальянский спортивный директор красно-белых Лука Каттани.
Каттани: я продолжу делать свою работу - еще больше и еще усерднее. Никакого отпуска - только "Спартак"!
Спортивный директор "Спартака" Лука Каттани заявил, что останется в клубе после ухода главного тренера Паоло Ваноли.
Фото: "Спорт-Экспресс"