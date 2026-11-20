"Конечно, сложно понимать, что будет на поле. Надо готовиться против нескольких систем игры.
Команда играла против команд с разными схемами. Надеюсь, каждый вариант, который будет использовать "Локомотив", мы проговорили", - сказал Альба.
Команды сыграют в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги в воскресенье, 22 ноября. Игра состоится на стадионе "Арена Химки", начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.
Напомним, ранее пост главного тренера "Локомотива" покинул Михаил Галактионов. Ближайшие встречи "железнодорожники" проведут под руководством Сергея Овчинникова.
Источник: "Матч ТВ"