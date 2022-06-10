- Переговоры со "Спартаком" прошли достаточно быстро, потому что спортивный директор "Спартака" Лука Каттани - итальянец. Он проявил интерес к Гильермо, мы пообщались. Всё прошло быстро, потому что у Луки была тотальная предрасположенность к тому, чтобы именно Гильермо тренировал "Спартак". Для самого Гильермо это назначение - вызов. Он хотел стать частью такого большого клуба России и Европы. Обе стороны были предрасположены к подписанию контракта, так что мы быстро всё решили и пожали друг другу руки, - цитирует Собрадо "СЭ".
Поздно вечером 9 июня 2022 года официальный телеграм-канал московского "Спартака" объявил об уходе из клуба 49-летнего итальянского главного тренера Паоло Ваноли, проработавшим с красно-белыми менее полугода. На следующий день пресс-служба "Спартака" сообщила о назначении нового наставника команды - 33-летнего испанца Гильермо Абаскаля, при этом временной интервал между официальным прощанием со старым главным тренером и объявлением нового составил около 12 часов. Ранее Абаскаль работал с различными клубами из Швейцарии, Италии и Греции, его предыдущей командой стал "Базель", который он принял в статусе и.о. главного тренера в феврале 2022 года и занял с ним второе место в швейцарской Суперлиге.
Агент Абаскаля рассказал, почему контракт тренера со "Спартаком" был подписан так быстро
Агент нового наставника "Спартака" Гильермо Абаскаля Давид Собрадо раскрыл подробности переговоров со спортивным директором красно-белых Лукой Каттани.
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