"Сезон Шапи успешным я бы не назвал. Шапи уже вернулся в "Краснодар". Хотя знаете… Можно сказать, что Шапи вошёл в историю чемпионата Турции. После его гола из «Галатасарая» уволили Фатиха Терима. Тогда "Гиресунспор" играл на выезде в Стамбуле, и единственный гол забил Шапи. Через два дня стало официально известно об увольнении Фатиха Терима", - цитирует Керимова "Чемпионат".
Сулейманов перешел из "Краснодара" в "Гиресунспор" на правах аренды в сентябре 2021 года. Российский футболист принял участие в 31-й игре минувшего розыгрыша чемпионата Турции, забил три гола и отдал результативную передачу.
"Гиресунспор" по итогам сезона национального первенства сохранил прописку в элитном дивизионе, набрал 45 очков в 38-ми встречах.
"Краснодар" завершил сезон Российской Премьер-лиги на четвертой строчке с 50 очками после 30-ти туров.
Керимов: Шапи вошел в историю чемпионата Турции – после его гола из "Галатасарая" уволили Фатиха Терима
Телекомментатор и эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов оценил выступление игрока "Краснодара" Магомеда-Шапи Сулейманова за "Гиресунспор".
Фото: ФК "Гиресунспор"