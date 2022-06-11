"Рисков особых нет… Вопрос в том, что меньше людей придет из-за этого, будет меньше антуража и перфоманса со стороны болельщиков. Но "Спартак" поступает правильно. Почему они должны играть такую серьезную игру в гостях? Это же несправедливо и бесчестно", — заявил Комбаров "РБК Спорт".
"Спартак" сыграет в матче за Суперкубок России в качестве победителя Кубка страны. Поборется с красно-белыми "Зенит", который в четвертый раз подряд стал чемпионом национального первенства. Ранее стало известно, что поединок примет стадион "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Встреча пройдет 9 июля.
Комбаров – о Суперкубке: "Спартак" поступает правильно – почему они должны играть серьезный матч в гостях?
Экс-футболист "Спартака" Дмитрий Комбаров высказался о решении провести матч за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.
Фото: РПЛ