Ранее сообщалось, что "Ростов" заплатит за Щетинина около 1 млн евро.
Кирилл Щетинин является воспитанником "Локомотива". В 2019-м году он перебрался в систему "Зенита". Летом прошлого года "Ростов" арендовал полузащитника сине-бело-голубых.
В нынешнем сезоне Щетинин провел 12 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Контракт 20-летнего игрока с "Зенитом" действует до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 750 тысяч евро.
Источник: РБ Спорт
Источник: "Ростов" выкупил Щетинина
"Ростов" выкупил у "Зенита" права на полузащитника Кирилла Щетинина, который выступал за ростовчан на правах аренды.
Фото: ФК "Ростов"