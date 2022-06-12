"Пока "Динамо" не отпускает Николая в "Ростов". На данный момент он начнет там подготовку к сезону. Надеюсь, что как только будет известен главный тренер "Динамо", появится больше конкретики", - цитирует Клюева "РБ Спорт".
Ранее Комличенко заявил, что руководство ростовчан сообщило ему о желании выкупить игрока у бело-голубых. Российский форвард провел минувший сезон в "Ростове" на правах аренды из "Динамо" - вышел на поле в 28-ми матчах Российской Премьер-лиги, забил 8 мячей и отдал 3 результативные передачи.
Агент: пока "Динамо" не отпускает Комличенко в "Ростов"
Агент форварда "Динамо" Николая Комличенко Александр Клюев высказался о будущем игрока.
Фото: РПЛ