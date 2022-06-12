По данным источника, бело-голубые не получали предложения о продаже польского футболиста.
Ранее агент Шиманьского Мариуш Пекарски заявил, что у игрока есть вариант с продолжением карьеры в "Брентфорде" и клубах из чемпионатов Франции и Германии.
Шиманьски играл в "Динамо" с 2019 года. Минувший сезон стал для 23-летнего полузащитника последним в составе бело-голубых – он вышел на поле в 27-ми матчах Российской Премьер-лиги, забил 6 голов и отдал 8 результативных передач.
Источник: Sport24
СМИ: "Динамо" не получало запросы о продаже Шиманьского. Агент игрока говорил об интересе "Брентфорда"
"Динамо" не получало официальных запросов по трансферу полузащитника Себастьяна Шиманьского.
Фото: РПЛ