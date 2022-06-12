"Ахметов – добротный футболист, которому немного не повезло, что на его месте в своё время играл Никола Влашич. Из-за этого он играл у Виктора Гончаренко опорника в дуэте с Иваном Обляковым. Это не его позиция… Ахметов, по сути, на своей позиции оттянутым под нападающим так и не поиграл вдолгую, а когда Алексей Березуцкий его начал ставить, то навыки немного приелись после игры на чуждой позиции", - цитирует Кузнецова Metaratings.
Ранее ЦСКА объявил о расставании с Ахметовым – срок действия соглашения между сторонами подошел к концу. В завершившемся сезоне Российской Премьер-лиги Ахметов принял участие в 20-ти матчах, в которых записал себе в актив забитый мяч и три голевых передачи.
ЦСКА по итогам розыгрыша чемпионата страны разместился на пятой строчке в турнирной таблице. "Армейцы" заканчивают второй сезон подряд с 50-ю очками в активе. В Кубке России подопечные Алексея Березуцкого дошли до четвертьфинала, где уступили "Спартаку".
Кузнецов – об Ахметове: ему не повезло в ЦСКА – из-за Влашича Ильзат играл не на своей позиции
Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал уход из клуба полузащитника Ильзата Ахметова.
Фото: ПФК ЦСКА