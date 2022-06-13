"Паоло покинул "Спартак" исключительно по личным причинам. Никакие официальные органы не давили на него. Он решился на отъезд после разговора со своей семьёй, и всё", - цитирует агента "Чемпионат".
Ранее стало известно, что новым главным тренером "Спартака" назначен Гильермо Абаскаль. Ваноли возглавлял красно-белых с декабря 2021-го по июнь 2022 года. Под руководством итальянца москвичи завоевали кубок России и завершили розыгрыш чемпионата страны на 10-м месте.
Агент Ваноли рассказал, что повлияло на решение тренера покинуть "Спартак"
Агент Андреа Д’Амико, представляющий интересы экс-наставника "Спартака" Паоло Ваноли, высказался о причинах ухода специалиста из команды.
Фото: ФК "Спартак"