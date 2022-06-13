По данным источника, официально нового наставника "армейцы" представят после праздничных выходных.
Ранее в "Сочи" не стали комментировать, находится ли Федотов с командой после отпуска. Под его руководством южане завоевали серебряные медали Российской Премьер-лиги благодаря победе над "Динамо" - в заключительном туре соревнования сочинцы разгромили москвичей со счетом 5:1.
На данный момент главным тренером ЦСКА является Алексей Березуцкий
Источник: телеграм-канал "Первоспортивный"
СМИ: ЦСКА официально объявит о подписании контракта с Федотовым завтра
Руководство ЦСКА планирует объявить о назначении Владимира Федотова главным тренером команды 14 июня.
Фото: РПЛ