"Мы не делаем "Спартаку" какого-либо предложения по Ларссону. По крайней мере, я об этом ничего не знаю", - цитирует Ларссона РБ Спорт.
Напомним, Джордан Ларссон в апреле приостановил контракт со "Спартаком" и перебрался на правах аренды в АИК. Срок арендного соглашения истекает в конце июня. После перехода форвард успел провести десять матчей в чемпионате Швеции, отметившись тремя голами и двумя результативными передачами. Ранее сам футболист заявлял, что рассчитывает не возвращаться в "Спартак".
Контракт Ларссона со "Спартаком" истекает летом 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 11 млн евро.
Президент АИКа подтвердил, что клуб не делал "Спартаку" предложений о выкупе Ларссона
Президент АИКа Роберт Фальк прокомментировал будущее форварда "Спартака" Джордана Ларссона, который выступает за шведский клуб на правах аренды.
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