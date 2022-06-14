"Да, я действительно собираюсь получить российское гражданство. Считаю Россию своей страной: здесь я вырос и учился футболу 5 лет… Я готов рассмотреть предложения из России… Согласился бы вернуться в "Спартак"? Никогда не смогу отказать клубу, в котором я вырос", - цитирует футболиста Metaratings.
Зепатта перешел в систему "Спартака" в 2017-м году из камерунского "Юниверсал Старс". Футболист покинул клуб в январе 2021 года. За все время он провел 22 матча в дублирующем составе красно-белых.
"Спартак" завершил минувший сезон Российской Премьер-лиги на 10-м месте в таблице, а также завоевал кубок страны.
Экс-игрок системы "Спартака": собираюсь получить российское гражданство
Экс-футболист системы "Спартака" Оддри Зепатта высказался о вероятности получения гражданства России.
Фото: РПЛ