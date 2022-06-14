"Я понимал, что, скорее всего, так и будет. Я не залезал в головы тем, кто меня исключал, но думаю это чисто политическая история. Так что расстраиваться не было смысла", - цитирует Захаряна Sport24.
Напомним, в конце марта британский портал Goal.com опубликовал список главных вундеркиндов мирового футбола. Известно, что в топ-11 рейтинга вошел Арсен Захарян, но в итоговой версии его не оказалось. Составители списка объяснили решение не включать Захаряна нежеланием поддерживать команды из России.
В минувшем розыгрыше РПЛ Арсен Захарян провел 29 матчей, в которых забил семь голов и отдал восемь результативных передач.
Захарян прокомментировал исключение из топ-50 вундеркиндов мирового футбола
Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян рассказал о своих эмоциях, когда узнал, что исключен из рейтинга самых талантливых игроков мира.
Фото: ФК "Динамо"