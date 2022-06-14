"Контракт подписан", - приводит слова Медведева "СЭ".
Напомним, Зелимхан Бакаев покинул "Спартак" по окончании сезона после завершения контракта с клубом. Футболист заявил, что не получил от клуба предложения о новом соглашении. Спортивный директор "Спартака" Лука Каттани, комментируя это решение, взял ответственность за него на себя. Полузащитник является воспитанником красно-белых.
В завершившемся сезоне Бакаев провел за клуб 36 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал восемь результативных передач.
Бакаев подписал контракт с "Зенитом"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что клуб подписал экс-игрока "Спартака" Зелимхана Бакаева.
Фото: РПЛ