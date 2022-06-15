Ранее Александр Мирзоян выступил за увольнение спортивного директора "Спартака" Луки Каттани, заявив, что он не нужен клубу.
"Сложно комментировать слова человека, который вчера пил шампанское из кубка в победной раздевалке, а сегодня даёт непрошеные советы. Члену техкома РФС лучше бы заняться своими прямыми обязанностями", - цитирует Салихову "Чемпионат".
Напомним, Лука Каттани стал спортивным директором "Спартака в декабре прошлого года. До России итальянец работал в скаутских службах "ПСЖ" и "Челси", а также спортивным директором "Палермо".
"Спартак" финишировал на десятом месте по итогам сезона РПЛ. Кроме того, красно-белые стали победителями Кубка России, одолев в финале московское "Динамо" (2:1).
Зарема - о ветеране "Спартака": вчера пил шампанское в раздевалке, а сегодня дает непрошеные советы
Супруга владельца "Спартака" Зарема Салихова отреагировала на слова ветерана красно-белых Александра Мирзояна о спортивном директоре клуба Луке Каттани.
Фото: Global Look Press