"Контракт подписан по схеме "3+1". Завтра Зелимхан присоединится к команде", - приводит слова Медведева ТАСС.
Напомним, ранее генеральный директор сине-бело-голубых заявил, что Бакаев уже подписал контракт с "Зенитом".
Напомним, Зелимхан Бакаев покинул "Спартак" по окончании сезона после завершения контракта с клубом. Футболист заявил, что не получил от клуба предложения о новом соглашении. Спортивный директор "Спартака" Лука Каттани, комментируя это решение, взял ответственность за него на себя. Полузащитник является воспитанником красно-белых.
В завершившемся сезоне Бакаев провел за клуб 36 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал восемь результативных передач.
Медведев: Бакаев подписал с "Зенитом" контракт по схеме "3+1". Он присоединится к команде завтра
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал об условиях контракта между клубом и Зелимханом Бакаевым
Фото: ФК "Спартак"