Орлов: Бакаеву ни в коем случае не надо целовать зенитовскую эмблему, в Петербурге не любят дешевые понты

Экс-телекомментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос о том, как примут новичка из "Спартака" Зелимхана Бакаева болельщики сине-бело-голубых.
Фото: РПЛ
- Примет ли его "вираж"? Всё зависит от футболиста. Что он будет говорить, как себя поведет? Только ему ни в коем случае не надо целовать зенитовскую эмблему. В городе на Неве не любят дешевые понты! Он должен это четко усвоить. Будь скромным, выходи на поле и давай результат. Будешь играть - тебя полюбят. Поменьше громких слов! Дзюба утратил свой авторитет у "виража" именно своими выходками, - передает слова Орлова "СЭ".

Воспитанник московского "Спартака" 25-летний атакующий полузащитник Зелимхан Бакаев подписал контракт с петербургским "Зенитом", который будет действовать следующие три года и имеет опцию продления на один год. 15 июня пресс-служба сине-бело-голубых официально объявила о трансфере игрока, который пришел в новый клуб в статусе свободного агента. По данным СМИ, зарплата Бакаева в составе сине-бело-голубых составит 1,5 миллиона евро в год, а также бонусы. В прошедшем сезоне хавбек провел 36 матчей во всех турнирах за "Спартак" и записал на свой счет 3 забитых мяча и 8 голевых передач.


Зенит Бакаев Орлов
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