"По Кассьерре и Агаларову это все вбросы. Мы ищем усиления, причём рассматриваем варианты не только в России, но и за рубежом", - заявил функционер "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация, что питерцы заинтересованы в приобретении голкипера "Рубина" Юрия Дюпина. Казанцы по итогам предыдущего сезона вылетели из Российской Премьер-лиги. Сам Дюпин отметил, что ничего об этом не слышал.
В "Зените" ответили на вопрос об интересе к Агаларову и Кассьерре
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев высказался о целях команды на летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Зенит"