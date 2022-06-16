Агентство – о том, вернется ли Тиль в "Спартак": пока нет

В агентстве Muy Manero, представляющем интересы полузащитника "Спартака" Гуса Тиля, высказались о будущем игрока в команде.
Фото: Getty Images
"Тиль вернётся в Спартак? Пока нет, нам нужно подождать", - цитирует агентство "Чемпионат".

Предыдущий сезон Тиль провел в составе "Фейеноорда" на правах аренды. 24-летний полузащитник отметился 15-ю голами и тремя результативными передачами в 32-х играх чемпионата Нидерландов.

"Спартак" по итогам минувшей кампании завоевал кубок России, а розыгрыш чемпионата страны завершил на 10-й строчке и с 38-ю очками в активе.


Тиль Фейеноорд Спартак
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