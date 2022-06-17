По данным источника, руководство красноярцев рассматривает Нагорного в качестве замены экс-наставнику команды Вадиму Гаранину.
Нагорный работал в тренерском штабе Алексея Стукалова в "Уфе".
Ранее "Енисей" объявил о расставании с Гараниным, который являлся главным тренером коллектива с декабря 2021 года. Под его руководством красноярцы добрались до полуфинала Кубка России, а в рамках минувшего розыгрыша Футбольной национальной лиги заняли 5-е место.
Источник: "Спорт день за днем"
СМИ: новым главным тренером "Енисея" может стать экс-ассистент Стукалова в "Уфе"
Тренер Александр Нагорный может возглавить "Енисей".
Фото: ФК "Уфа"