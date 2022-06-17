"Дзюба завысил финансовые запросы? Нет, он просто знает, сколько он стоит. Или ему кажется, что он это знает. Дзюба не собирается продаваться за 20 копеек. У него вообще-то по жизни все есть. Это его не последние деньги. Он ведет себя правильно", - цитирует Абрамова "Спорт день за Днем".
Ранее "Зенит" объявил об уходе Артема Дзюбы из клуба. Контракт форварда истекал в конце сезона, стороны решили не продлевать сотрудничество. Дзюба выступал за "Зенит" с 2015 года. В составе сине-бело-голубых он стал четырехкратным чемпионом России.
В прошедшем сезоне нападающий провел 39 матчей во всех турнирах, отметившись 13-ю голами и десятью результативными передачами. Он закончил сезон вторым по системе гол+пас в РПЛ.
Ранее сообщалось, что основным вариантом продолжения карьеры для Дзюбы является турецкий "Фенербахче", у которого экс-форвард "Зенита" запросил зарплату в размере около 2 млн евро в год.
Агент Абрамов: Дзюба знает, сколько стоит. Он не собирается продаваться за 20 копеек
Агент ФИФА Владимир Абрамов прокомментировал предполагаемые финансовые запросы Артема Дзюбы при поиске нового клуба.
Фото: ФК "Зенит"