По сведениям источника, это может произойти до конца летнего трансферного окна.
Урунов на протяжении последних полутора сезонов выступал в составе "Уфы" на правах аренды из "Спартака". В минувшем розыгрыше Российской Премьер-лиги 21-летний полузащитник принял участие в 17-ти матчах, но результативными действиями не отметился.
"Уфа" завершила сезон чемпионата страны в зоне стыковых матчей и поборолась за место в элитном дивизионе с "Оренбургом". Подопечные Алексея Стукалова оказались слабее – следующую кампанию уфимцам предстоит начать в ФНЛ.
Источник: "РБ Спорт"
Источник: "Спартак", вероятнее всего, расторгнет контракт с Уруновым в межсезонье
"Спартак" готов расторгнуть контракт с полузащитником Остоном Уруновым.
Фото: РПЛ