Как сообщает источник, Ежов уже в ближайшее время продлит контракт с самарцами. Напомним, ранее стало известно, что соглашение с "Крыльями" продлил главный тренер Игорь Осинькин.
Роман Ежов является воспитанником академии "Чертаново". Он перебрался в "Крылья Советов" летом 2020 года. В прошедшем сезоне Ежов сыграл 30 матчей в РПЛ, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом истекает летом следующего года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ежова в 1,5 млн евро.
Источник: "Чемпионат"
Источник: Ежов продлит контракт с "Крыльями Советов"
Полузащитник "Крыльев Советов" Роман Ежов продолжит выступать за клуб.
Фото: РПЛ