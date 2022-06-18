"Человек так решил. У нас нет незаменимых ребят на эту позицию. Думаю, его уход безболезненно пройдет для команды", - цитирует Хапова ТАСС.
Напомним, ранее стало известно, что Рыбус покидает "Локомотив" по окончании сезона. У польского защитника закончился контракт с клубом, договориться о новом соглашении не удалось. В итоге Рыбус на правах свободного агента перебрался в "Спартак", с которым заключил двухлетний контракт.
В минувшем сезоне Рыбус провел за "Локомотив" 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,2 млн евро.
Хапов: уход Рыбуса безболезненно пройдет для "Локомотива"
Главный тренер "Локомотива" Заур Хапов высказался об уходе польского защитника Мацея Рыбуса в "Спартак".
Фото: ФК "Локомотив"