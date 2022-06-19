"Есть какие-то варианты, но он сейчас тренируется в "Енисее" – там новый тренер, у него есть действующий контракт с клубом. Пока не готов говорить, как дальше будет. Есть такое понятие, что трансферные дела любят тишину. Из РПЛ у него сейчас есть предложения", - цитирует агента Metaratings.
"Енисей" не смог попасть в зону стыковых матчей – коллектив завершил сезон ФНЛ на пятом месте, отставание от четвертой строчки, дающей право побороться за возможность выйти в Российскую Премьер-лигу, составило два балла. В рамках Кубка России красноярский клуб добрался до полуфинала, но не смог одержать победу над "Спартаком".
Агент игрока "Енисея" Окладникова: у него есть предложения из РПЛ
Агент форварда "Енисея" Андрея Окладникова Алексей Сафонов высказался о будущем футболиста.
Фото: ФК "Енисей"