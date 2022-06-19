"К сожалению, безнаказанность порождает следующие моменты, которые могут происходить. Поэтому там Ромка что-то натворил, это прошло и проканало и теперь он второй раз. Если бы тогда были какие-то моменты, то во второй раз этого не случилось", - цитирует Егорова "Спорт день за днем".
Ранее стало известно, что Широков отстранен от футбольной деятельности в Москве на полгода – он был наказан за эпизод, в котором оказал физическое воздействие на судей матча чемпионата Москвы среди спортшкол между командами 2008 года рождения "Строгино" и "Родина". Широков занимает должность начальника первой команды.
Экс-арбитр Егоров – о Широкове: безнаказанность порождает следующие моменты
Бывший арбитр Игорь Егоров высказался о наказании для экс-футболиста сборной Росси Романа Широкова за эпизод с судьей матча команд академий "Строгино" и "Родина".
Фото: "Матч ТВ"