Агент защитника "Ривер Плейта" ответил на вопрос об интересе "Зенита" к игроку

Агент Ренато Корси, представляющий интересы защитника "Ривер Плейта" Эктора Мартинеса, высказался о слухах относительно интереса к игроку со стороны "Зенита".
Фото: Getty Images
"Зенит" интересуется Эктором? Нет, они никогда не связывались со мной. Мы бы рассмотрели вариант в России, но нужен звонок — тогда посмотрим", - цитирует агента Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация, что Мартинес может продолжить карьеру в "Зените" - сине-бело-голубые видят в игроке сборной Парагвая усиление в центр обороны. Также отмечается, что к футболисту есть интерес из Европы.


Мартинес Ривер Плейт Зенит
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Гендиректор "Пари НН" – о Галактионове: об Осинькине до прихода в "Крылья" тоже мало знали
Сафонов: в ЦСКА авторитет Акинфеева будет больше, чем у Федотова – это серьезная проблема
СМИ: "Крылья Советов" сохранят в команде арендованного у "Спартака" Глушенкова 1
"Пари НН" - о причинах ухода Кержакова: понимали, что необходимы перемены 4
Агент защитника "Ривер Плейта" ответил на вопрос об интересе "Зенита" к игроку
Сборная России опубликовала пост-поздравление Березуцких с юбилеем
СМИ: "Зенит" претендует на защитника "Ривер Плейта" Мартинеса
Источник: в "Атлетико" экс-игрок "Зенита" получит зарплату больше, чем в "Марселе"
Семшов: ЦСКА не дал Березуцким проявить себя, один сезон – это мало 4
СМИ: "ПСЖ" согласился выплатить "Ницце" 10 млн евро за тренера Гальтье
Гурцкая: на месте "Спартака" я мечтал бы, чтобы судья матча за Суперкубок ошибся 9
"Енисей" объявил о назначении нового главного тренера после ухода Гаранина
Источник: "Реал" продлил контракт с Винисиусом
Гурцкая: Зобнин остался в 2018 году – с тех пор он не провел ни одного хорошего матча 6
СМИ: "Тоттенхэм" включился в борьбу за Жезуса по инициативе Конте
Доннарумма: со стороны многие думают, что выиграть чемпионат Франции легко. Но это совершенно не так
Б. Игнатьев: я был за 18 команд в РПЛ, но всё переосмыслил. Лучше сделать дополнительные турниры 7 эксклюзив
Ширко: разговоры про "Аугсбург" и Рассказова - слухи, набивание цены
СМИ: "ПСЖ" не готов платить "Ницце" более 5 млн евро за главного тренера Гальтье 2
Нигматуллин: Кокорин - большое разочарование в российском футболе. Помню, как он блистал в молодежке "Локо" 5
Ширко - о возможной замене в "Спартаке" Бакаева Зиньковским: это покупка на перспективу. Заменить можно любого игрока 4
Абрахам может вернуться из "Ромы" в АПЛ
Гурцкая: выбор Абаскаля на пост главного тренера "Спартака" - открытая авантюра 11
А. Жуков: надеюсь, что Зиньковский сможет проявить себя в "Спартаке" так же ярко, как Цымбаларь 6
Мостовой: обсуждать расширение РПЛ сейчас вполне логично. Раньше всегда находили какие-то отговорки эксклюзив
СМИ: экс-игроки "Олимпа-Долгопрудного" могут пожаловаться Дюкову на инвестора "Химок" Садыгова
В "Хоффенхайме" отреагировали на информацию об интересе к Сперцяну
А. Жуков - о назначении Абаскаля в "Спартак": никто его не знал. Я бы хотел видеть тренером красно-белых спартаковца 3
Гурцкая: спортдиректор "Спартака" Каттани - персонаж из фильма про Калиостро. Аферист, думает, что тут селяне сидят 7
"Ростов" опубликовал обзор крупной победы над "Кубань Холдингом" (видео) 5
Все новости
-