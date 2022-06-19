"Зенит" интересуется Эктором? Нет, они никогда не связывались со мной. Мы бы рассмотрели вариант в России, но нужен звонок — тогда посмотрим", - цитирует агента Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что Мартинес может продолжить карьеру в "Зените" - сине-бело-голубые видят в игроке сборной Парагвая усиление в центр обороны. Также отмечается, что к футболисту есть интерес из Европы.
Агент защитника "Ривер Плейта" ответил на вопрос об интересе "Зенита" к игроку
Агент Ренато Корси, представляющий интересы защитника "Ривер Плейта" Эктора Мартинеса, высказался о слухах относительно интереса к игроку со стороны "Зенита".
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