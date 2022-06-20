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СМИ: приостановивший контракт Гагнидзе вернется в "Динамо"

Полузащитник "Динамо" Лука Гагнидзе вернулся в Москву.
Фото: ФК "Урал"
По данным источника, грузинский футболит выйдет из отпуска вместе с бело-голубыми, вопрос его будущего в клубе будет решать главный тренер Славиша Йоканович

Также в расположение "Динамо" возвращается полузащитник Владислав Карапузов, который провел минувший сезон в составе "Ахмата" на правах аренды. Его перспективы в московском коллективе также будет оценивать тренерский штаб команды.

Гагнидзе в завершившемся сезоне играл в аренде в "Урале" и принял участие в 11-ти матчах екатеринбуржцев в Российской Премьер-лиге. Весной грузинский полузащитник приостановил контракт и покинул страну.

Источник: "СЭ"


Динамо Гагнидзе
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