"Мы проголосовали за формат проведения чемпионата с 16 командами. Мы посовещались с руководством клуба и пришли к выводу, что стоит сделать такой выбор. Еще не успели прийти в лигу, а уже страхуемся — нам это не нужно", - приводит слова Еремякина "СЭ".
Напомним, в понедельник, 20 июня стало известно, что клубы РПЛ в ходе голосования отклонили инициативу об увеличении количества команд в лиге с сезона 2023/24. Автором этого предложения выступил "Урал", но в итоге кроме екатеринбуржцев за расширение проголосовали только представители "Крыльев Советов" и "Химок". Все остальные клубы высказались против.
Если бы идея с расширением лиги была принята, то по итогам следующего сезона РПЛ напрямую не покинула бы ни одна из команд, а клубы, занявшие 15-16 места, выходили бы в стыковые матчи за место в дивизионе.
В "Оренбурге" объяснили, почему проголосовали против расширения РПЛ
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин прокомментировал решение клуба выступить против расширения лиги.
Фото: ФК "Оренбург"