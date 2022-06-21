Напомним, летом прошлого года Прохин перешел из "Зенита" в "Ростов". Его сразу отдали в аренду в "Сочи", где он провел прошлый сезон. У петербуржцев есть право приоритетного выкупа игрока - это было условием трансфера.
"Ничего не слышал о том, что "Зенит" хочет выкупить Прохина у "Ростова". Эта информация фигурировала лишь в прессе. Я ей не владею. Не было диалога с "Зенитом" на тему выкупа", - цитирует агента РБ Спорт.
В минувшем сезоне Данила Прохин провел 30 матчей во всех турнирах за "Сочи", в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Контракт 21-летнего футболиста с "Ростовом" рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,2 млн евро.
За "Зенит" Прохин сыграл в 11 матчах, результативными действиями не отметился.
Агент: не было диалога с "Зенитом" на тему выкупа Прохина из "Ростова"
Василий Голяна, агент защитника "Ростова" Данилы Прохина, прокомментировал информацию о том, что "Зенит" может выкупить его клиента у донского клуба.
Фото: РПЛ