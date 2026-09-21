В РПЛ произошла тренерская отставка: "Родина" рассталась с Хуаном Диасом

"Родина" объявила об уходе главного тренера Хуана Диаса, под руководством которого команда впервые в своей истории пробилась в РПЛ.

Фото: ФК "Родина"

Московский клуб и испанский специалист договорились о прекращении сотрудничества. Вместе с Диасом "Родину" покидает весь его тренерский штаб — Хосе Серрано, Антонио Салас, Хосе Ромеро, Хуан Эспинар и Карлос Нието.



Диас возглавлял команду с сентября 2025 года. Под руководством испанца "Родина" добилась исторического результата, выиграв Первую лигу и завоевав право выступать в РПЛ.



Исполняющим обязанности главного тренера назначен Барсег Киракосян. В его штаб вошли Александр Димидко и Егор Новосадов.



"Родина" поблагодарила Диаса и его помощников за работу, самоотдачу и вклад в успехи команды, пожелав им удачи в дальнейшей карьере.



Источник: пресс-служба "Родины"