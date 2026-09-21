"Это удар по репутации". Орлов рассказал, как Семак повлиял на Барриоса

- Наверное, я один из первых, кто сказал, что Барриос в этом сезоне не очень хорош, не всегда играет так, как мы хотели бы.
И после одного первого тайма Семак снял Барриоса с поля, хотя этот футболист изначально вышел с капитанской повязкой. Для футболиста это удар по репутации.
И после этого вы видите, как Барриос собрался, как он сейчас очень внимательно и аккуратно играет в каждом матче, - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
В нынешнем сезоне Вильмар Барриос провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах десять матчей и не отметился результативными действиями. Контракт 32-летнего колумбийца с петербуржцами рассчитан до лета 2027 года, его рыночная стоимость, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 6 миллионов евро.
По итогам девяти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 18 набранными очками и отстает от "Краснодара" на три балла.