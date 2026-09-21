Алаев выступил против экспериментов с судьями в топ-матчах РПЛ: нужны более опытные арбитры

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что не разделяет подход с назначением молодых судей на самые статусные матчи чемпионата России.
Фото: Официальный сайт РФС
Алаев отметил, что в целом поддерживает доверие молодым специалистам, однако считает, что центральные встречи РПЛ должны обслуживать более опытные арбитры.

"Я не всегда разделяю такой подход. Я тоже люблю доверять молодым специалистам. Но на такие матчи нужно назначать более опытных судей. Это моя позиция", — сказал Алаев.

Одним из примеров стало недавнее противостояние "Зенита" и ЦСКА, которое обслуживал Андрей Прокопов. Армейцы 5 сентября победили в Санкт-Петербурге со счетом 2:1.

После встречи работа судейской бригады вызвала вопросы. В частности, спорным стал эпизод в концовке матча с участием защитника ЦСКА Матеуса Рейса и нападающего "Зенита" Александра Соболева.

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится