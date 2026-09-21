Алаев выступил против экспериментов с судьями в топ-матчах РПЛ: нужны более опытные арбитры

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что не разделяет подход с назначением молодых судей на самые статусные матчи чемпионата России.

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"Я не всегда разделяю такой подход. Я тоже люблю доверять молодым специалистам. Но на такие матчи нужно назначать более опытных судей. Это моя позиция", — сказал Алаев.