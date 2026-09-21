Адиев: очевидно, что проблема "Локомотива" не в Галактионове

- Хочу защитить Галактионова, он все делает правильно. Очевидно, что проблема "Локомотива" не в Галактионове. Игровые проблемы команды видны всем. Но главный тренер вынужден перестраивать действия на поле.
Можно критиковать работу клуба в вопросе трансферов. Лидеров отдали, а замены им привели только под конец трансферного окна.
Проблемы "Локомотива" с составом надо было решать раньше, - приводит слова Адиева Metaratings.
Напомним, что в летнее трансферное окно московский "Локомотив" продал форварда Дмитрия Воробьева в "Краснодар", полузащитника Артема Карпукаса в "Зенит" и полузащитника Алексея Батракова в "Галатасарай". Команду пополнили Георгий Джикия, Николай Титков, Сергей Бабкин и Андрей Мостовой.
После девяти сыгранных туров команда Михаила Галактионова с 7 набранными очками занимает 14 место в турнирной таблице чемпионата России. По итогам прошлого сезона "железнодорожники" стали бронзовыми призерами чемпионата России.