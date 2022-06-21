По данным источника, годовой оклад российского нападающего в "Сочи" составит около полумиллиона евро.
Ранее в СМИ появилась информация, что южане достигли договоренности с самарцами о предстоящей сделке. Руководство сочинцев видит в Сарвели замену форварду Матео Кассьерре, который в ближайшее время пополнит состав "Зенита".
Сарвели вышел на поле в 29-ти играх минувшего сезона Российской Премьер-лиги, забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.
Источник: Metaratings
Источник: в "Сочи" годовой оклад Сарвели составит около полумиллиона евро
Форвард "Крыльев Советов" Владислав Сарвели будет зарабатывать в "Сочи" порядка полумиллиона евро за сезон.
Фото: ПФК "Крылья Советов"