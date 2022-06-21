"Это трансферное окно началось с нескольких хороших переходов игроков из Сербии в Россию. Это талантливые ребята, которые могут заявить о себе. Раконьяц и Гайич — классные футболисты. Они наверняка привлекут много внимания — и, возможно, дойдут до уровня Бано Ивановича и Неманьи Видича", - цитирует агента "Чемпионат".
"Локомотив" в апреле объявил о трансфере форварда Марко Раконьяца из сербского клуба "Чукарички". В прошедшем сезоне 22-летний нападающий провел 28 матчей во всех турнирах, отметившись 11-ю голами и тремя результативными передачами.
Защитник Милан Гайич перебрался в ЦСКА на правах свободного агента. Его последним клубом была сербская "Црвена Звезда". В активе Гайича 43 матча в завершившемся сезоне, в которых он забил один гол и отдал десять ассистов.
Сербский агент: Раконьяц и Гайич могут дойти до уровня Ивановича и Видича
Сербский агент Боян Остожич оценил уровень новичков клубов РПЛ - Марко Раконьяца из "Локомотива" и Милана Гайича из ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"