"Зенит" в какой-то степени сейчас - это "Бавария". Они могут позволить купить любого игрока, хорошо проявившего себя. Тем самым забрать сильных ребят у других команд. Наверное, в ближайшем будущем у "Зенита" нет конкурентов", - приводит слова Лебеденко Матч ТВ.
"Зенит" становился чемпионом России четыре сезона подряд. "Бавария" выигрывает чемпионский титул в Германии 10 раз подряд.
9 июля в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" "Зенит" сыграет со "Спартаком" в матче за Суперкубок России. Красно-белые выиграли Кубок России, обыграв в финале "Динамо" (2:1).
Накануне "Зенит" в серии пенальти обыграл "Пари НН" в стартовом матче предсезонного турнира Кубок PARI Премьер. В субботу, 25 июня, подопечные Семака сыграют с "Сочи" в рамках этого турнира.
Лебеденко: "Зенит" сейчас - это "Бавария"
Фото: ФК "Зенит"