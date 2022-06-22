Как сообщает источник, Вильена не хочет возвращаться в "Краснодар" после окончания аренды в испанском "Эспаньоле", за который выступал во второй части сезона. Он планирует воспользоваться разрешением от ФИФА на приостановку контракта с клубом до лета 2023 года.
Вильена выступает на правах аренды за "Эспаньол" с января этого года. Срок его арендного соглашения с испанским клубом истекает в конце июня. В нынешнем сезоне Вильена провел 17 матчей в испанской Ла Лиге, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Полузащитник перебрался в "Краснодар" в 2019 году из "Фейеноорда". Его контракт с "быками" истекает в 2024 году.
Источник: РБ Спорт
Источник: Вильена приостановит контракт с "Краснодаром"
Полузащитник "Краснодара" Тонни де Вильена планирует воспользоваться разрешением от ФИФА на приостановку контракта с клубом.
Фото: РИА Новости