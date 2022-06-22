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Глава Всероссийского объединения болельщиков рассказал, в чем главная проблема Fan ID

Глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин поделился мнением о том, в чем заключается главная проблема введения Fan-ID.
Фото: Getty Images
"Главная проблема введения Fan ID – закон полностью скопирован с того, который действовал на ЧМ-2018. В нём есть возможность отказа в выдаче паспорта болельщика без объяснения причины. Чемпионат мира шёл всего месяц, а сейчас люди боятся, что их могут лишить похода на стадион пожизненно. Ты можешь только периодически обращаться и узнавать, убрали тебя из списков или нет", - цитирует Шпрыгина "Metaratings".

17 декабря прошлого года Госдума приняла закон о Fan ID в третьем чтении. Спустя две недели президент РФ Владимир Путин подписал его. Закон вступил в силу с 1 июня этого года

Fan ID - паспорт болельщика, который необходимо будет получить, чтобы присутствовать на стадионе. Ранее фанаты нескольких клубов РПЛ выступили против введения Fan ID. Активные болельщики "Спартака" бойкотировали все матчи клуба во второй половине завершившегося сезона. Сегодня о грядущем бойкоте против паспортов болельщика объявили фанаты "Динамо".


Fan ID
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