Напомним, сегодня "Спартак" заявил, что не будет бойкотировать матч за Суперкубок России с "Зенитом" в Санкт-Петербурге. Эта игра пройдет 9 июля на "Газпром Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
"Это торжество разума", - цитирует Медведева РИА Новости.
Петербургский клуб выиграл чемпионат России сезона-2021/22, подопечные Сергея Семака сделали это в четвертый раз подряд. "Спартак" стал победителем Кубка России, обыграв в финале московское "Динамо" (2:1).
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"Торжество разума". Медведев - о решении "Спартака" не бойкотировать Суперкубок
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал решение "Спартака" не бойкотировать матч за Суперкубок России.
Фото: ФК "Зенит"