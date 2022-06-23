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Хаджикадунич не вернётся в Россию и может приостановить контракт «Ростовом»

Валид Фаур, агент боснийского защитника «Ростова» Денниса Хаджикадунича, рассказал о будущем своего клиента.
Фото: РПЛ
«Хаджикадунич не вернется, он не может вернуться в место, где мы не знаем, что может произойти. В данный момент предпосылок к возвращению нет. У нас по-прежнему действующий контракт с «Ростовом», мы уважаем соглашение. Но поскольку сейчас ситуация именно такая, мы должны сосредоточиться на том, что правильно. Мы наблюдаем за ситуацией каждый день и в зависимости от происходящего принимаем решения», — сказал Саур.

Напомним, что Деннис Хаджикадунич находится в аренде в шведском «Мальме». Арендное соглашение действует до декабря 2022 года. В составе шведского клуба Хаджикадунич провел 12 матчей и стал обладателем Кубок Швеции.

23-летний босниец стал игроком «Ростова» летом 2019 года. За время выступления в российском клубе Хаджикадунич провел 69 матчей и забил 2 мяча.

Ранее стало известно, что ФИФА разрешила приостановку трудовых соглашений иностранных футболистов и тренеров с клубами РПЛ до 30 июня 2023 года. Контракт Хаджикадунича с «Ростовом» действует до конца следующего сезона.

Источник: РБ Спорт


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