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В "Динамо" отреагировали на слухи об уходе Бальбуэна

Пресс-служба "Динамо" прокомментировала информацию о том, что Фабиан Бальбуэна может покинуть клуб.
Фото: РПЛ
"На все слухи, которые ежедневно появляются в любое межсезонье, мы отвечаем исключительно фактами. Фабиан Бальбуэна 21 июня вышел из отпуска, прошёл медобследование и с 22 июня наряду с остальными игроками приступил к тренировкам. Команда занимается в Новогорске в режиме две тренировки в день", - цитирует представителя пресс-службы "Metaratings".

Напомним, в четверг, 23 июня появилась информация, что на Бальбуэна претендует "Коринтианс", за который парагваец уже выступал ранее. Сообщалось, что бразильский клуб рассчитывает воспользоваться разрешением на приостановку контрактов, которое ФИФА продлила всем легионерам из РПЛ до лета 2023 года.

Фабиан Бальбуэна перебрался в "Динамо" летом прошлого года из английского "Вест Хэма". В завершившемся сезоне защитник провел 31 матч в РПЛ и Кубке России, отметившись тремя голами и одной результативной передачей. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до 2025 года.


Динамо Бальбуэна Коринтианс Российские трансферы
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