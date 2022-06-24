Ранее в СМИ появилась информация, что 8 июля состоится встреча ветеранов этих клубов в Санкт-Петербурге. Игра пройдет в преддверии матча за Суперкубок "Зенит" - "Спартак".
"Возможно, кто-то и звонил мне с подобным предложением, но я в последнее время не отвечаю на незнакомые номера, потому что звонков очень много. Да и, честно говоря, я не верю в то, что меня могут пригласить - это первое. Второе - сейчас очень сложно приехать в Петербург по понятным причинам", - цитирует Петржелу РБ Спорт.
Напомним, Петржела возглавлял сине-бело-голубых с 2003 по 2006 год. Под его руководством "Зенит" выигрывал Кубок Премьер-лиги (2003), а также становился бронзовым призером чемпионата России.
Матч за Суперкубок России-2022 "Зенит" - "Спартак" пройдет 9 июля на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Была информация, что красно-белые откажутся от участия в этой игре, но на неделе столичный клуб заявил, что не будет бойкотировать матч.
Петржела: с предложениями возглавить сборную ветеранов "Зенита" пока никто не звонил
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал информацию о том, что он может возглавить сборную ветеранов "Зенита" в товарищеском матче против ветеранов "Спартака".
Фото: ФК "Зенит"