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Петржела: с предложениями возглавить сборную ветеранов "Зенита" пока никто не звонил

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал информацию о том, что он может возглавить сборную ветеранов "Зенита" в товарищеском матче против ветеранов "Спартака".
Фото: ФК "Зенит"
Ранее в СМИ появилась информация, что 8 июля состоится встреча ветеранов этих клубов в Санкт-Петербурге. Игра пройдет в преддверии матча за Суперкубок "Зенит" - "Спартак".

"Возможно, кто-то и звонил мне с подобным предложением, но я в последнее время не отвечаю на незнакомые номера, потому что звонков очень много. Да и, честно говоря, я не верю в то, что меня могут пригласить - это первое. Второе - сейчас очень сложно приехать в Петербург по понятным причинам", - цитирует Петржелу РБ Спорт.

Напомним, Петржела возглавлял сине-бело-голубых с 2003 по 2006 год. Под его руководством "Зенит" выигрывал Кубок Премьер-лиги (2003), а также становился бронзовым призером чемпионата России.

Матч за Суперкубок России-2022 "Зенит" - "Спартак" пройдет 9 июля на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Была информация, что красно-белые откажутся от участия в этой игре, но на неделе столичный клуб заявил, что не будет бойкотировать матч.


Петржела Зенит
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