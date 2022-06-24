"Отказ от рукопожатия был выражением нашей общей, назовем это так, позиции по отношению к очередным высказывания Леонида Викторовича в адрес арбитров. Очень редко читаю СМИ, но тогда на глаза попалась вся подборка. Это не было проявлением личного отношения Мешкова к Слуцкому", - цитирует Мешкова "Матч ТВ".
Напомним, в конце сезона 2020/21 главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий заявил, что арбитр встречи против "Ротора" Виталий Мешков отказался пожимать ему руку после окончания матча. После этого Слуцкий несколько раз критически высказывался о действиях рефери, а в марте этого года назвал Мешкова "пародией на судью" после арбитража последнего в матче с "Ростовом" (1:2).
Мешков: отказ пожимать руку Слуцкому - выражение общей позиции арбитров
Арбитр Виталий Мешков рассказал, почему не пожал руку главному тренеру "Рубина" Леониду Слуцкому
Фото: РПЛ