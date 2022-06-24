"Антон — хороший игрок. Это большая потеря для "Крыльев Советов", но у него горели глаза, хотел попробовать себя в другом клубе. Очень рад, что Антон перешел в "Спартак". Как бы сложно нам ни было, за него мы рады", - цитирует Ежова "РБ Спорт".
Напомним, "Спартак" в четверг, 23 июня официально объявил о трансфере Зиньковского из "Крыльев Советов". Полузащитник подписал с красно-белыми контракт до 2027 года. В СМИ сообщалось, что его трансфер обошелся клубу в 180 млн рублей. Он будет выступать за столичную команду под 17-м номером.
В прошедшем сезоне Зиньковский провел 30 матчей в РПЛ, в которых забил четыре гола и отдал одиннадцать результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 3,5 млн евро.
Ежов: Зиньковский - это большая потеря для "Крыльев", но очень рад, что он перешел в "Спартак"
Полузащитник "Крыльев Советов" Роман Ежов поделился мнением об уходе Антона Зиньковского в "Спартак".
Фото: РПЛ