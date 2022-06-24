"Без фанатов уровень децибелов сильно упадет. Нужно искать компромисс в вопросе Fan ID, чтобы фанаты были на стадионе. Я даже не представляю, как можно выйти на скамейку ЦСКА и не видеть фанатскую группировку, проводить матч без них", - цитирует Гончаренко Чемпионат.
Отметим, что в связи с таким решением фанатов армейский клуб в знак солидарности с болельщиками не будет продавать абонементы на нижний ярус фанатской трибуны в новом сезоне.
С 1 июня вступили в действие поправки в федеральный закон, устанавливающие необходимость персонифицированного учета болельщиков для посещения спортивных соревнований. Предполагается, что оформить паспорт болельщика можно будет через портал Госуслуг. В Fan ID будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.
Фанаты ЦСКА объявили о бойкоте всех матчей РПЛ в связи с введением Fan ID
Гончаренко прокомментировал решение фанатов ЦСКА бойкотировать матчи из-за Fan ID
Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отреагировал на новость о бойкоте фанатов армейского клуба матчей РПЛ из-за введения "паспорта болельщика" (Fan ID).
Фото: ПФК ЦСКА