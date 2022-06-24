"Это шоу. Если хотят организовывать такие матчи с участием хоккеистов или гандболистов, то пускай. Я слышал, что Загитова собирается побоксировать… Это шоу, а не спорт", - цитирует Плющева "СЭ".
Ранее футбольное "Динамо" подписало с Овечкиным контракт на один матч – хоккеист примет участие в товарищеской встрече бело-голубых против блогерской команды "Амкал". Она пройдет на "ВТБ Арене" 25 июня и начнется в 19:00 по столичному времени.
Экс-тренер сборной России Плющев – об Овечкине в футбольном "Динамо": это шоу, а не спорт
Экс-наставник сборной России по хоккею Владимир Плющев поделился мнением об участии форварда "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в товарищеском матче между "Динамо" и "Амкалом".
Фото: РИА Новости