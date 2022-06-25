Глушенков провел предыдущий сезон в команде из Самары на правах аренды – он принял участие в 28-ми матчах минувшего розыгрыша Российской Премьер-лиги, забил 7 мячей и отдал две результативные передачи.
"Мы рады возвращению Максима. Нам и команде сейчас очень важно, чтобы не было большой ротации впереди. Важно, чтобы оставались люди, которые много играли и лучше знают требования", - цитирует Осинькина Metaratings.
"Крылья Советов" заключили с футболистом контракт сроком на 3 года. "Крылья Советов" завершили кампанию на восьмой строчке чемпионата страны, записав себе в актив 41 балл в 30-ти играх.
"Крылья Советов" завершили кампанию на восьмой строчке чемпионата страны, записав себе в актив 41 балл в 30-ти играх.
Осинькин - о Глушенкове: важно, чтобы в команде оставались люди, которые знают требования
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал переход из "Спартака" в самарский клуб нападающего Максима Глушенкова.
Фото: РПЛ